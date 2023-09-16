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Украинский дом открыли в Грузии

Украинский дом открыли в Грузии

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Грузии на днях открыли Украинский дом, передает УНН со ссылкой на посольство Украины в Грузии.

Цитата

“Пусть этот дом будет для всех и каждого родным уголком украинства на гостеприимной грузинской земле, куда всегда хочется прийти, услышать украинский язык и смех наших детей”, — пишут на странице Посольство Украины в Грузии.

В своем посте Посольство также выразило надежду, что Украинский Дом еще больше укрепит культурные связи и дружбу между Украиной и Грузией: “Верим, что вскоре, после нашей Победы, Дом станет профессиональным учреждением украинской культуры в Грузии, важным центром украинско-грузинского сотрудничества, местом встреч друзей и единомышленников”.

Добавим

Во время открытия Украинского дома гости имели возможность ознакомиться с творчеством Kulbabka Ceramic, украинских художниц Любови Душиной, Юлии Зауличной и Ники Хворостенко.

Также была представлена фотовыставка “Хроники неизвестных супергероев украинцев” — свидетельство ежедневного героизма наших украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия
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