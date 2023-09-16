Украина работает над наращиванием производства урана - Галущенко

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина работает над наращиванием производства урана, что станет шагом на пути к вытеснению россии с мировых рынков в этой области. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэнерго.

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“К сожалению, россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине”, — отметил министр.

Детали

Он напомнил, что Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в частности с канадской CAMECO. В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

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Также Украина получила кредитную гарантию от Правительства Великобритании на сумму в 192 миллиона фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Речь идет о кредите на предоставление “Энергоатому” услуг по обогащению урана.

“Производство урана — это составляющая национальной безопасности для нас”, — подчеркнул Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также напомнил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанного американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК “Энергоатом”.

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