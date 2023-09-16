россия более ста раз ударила по портам Украины после срыва зерновой сделки - министр

КИЕВ. 16 сентября. УНН. После срыва Черноморской зерновой сделки россия около 100 раз наносила удары по украинским портам. Около трети портовой инфраструктуры было повреждено или уничтожено, заявил в комментарии Reuters министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

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"Кубраков сказал, что россия нанесла удары по украинским портам 118 раз после того, как она вышла из соглашения о безопасном проходе, и что около трети портовой инфраструктуры было повреждено или уничтожено", - цитирует министра агентство.

Детали

Отмечается, что Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность украинского зерна через порт Констанца до четырех миллионов тонн в ближайшие месяцы. Министр транспорта и инфраструктуры страны Сорин Гриндяну заявил, что эти меры увеличат пропускную способность, а также будут включать увеличение персонала, чтобы облегчить прохождение судов через Сулинский канал на Дунае.

"Уровень транзита, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет четыре миллиона тонн, и это возможно", - сказал он после встречи с официальными лицами Украины, Молдовы, Европейской комиссии и Государственного департамента США.

Министр добавил, что перевозка зерна через Констанцу поможет увеличить мощность на 500 тысяч тонн ежемесячно. Это позволяет небольшим судам, перевозящим зерно, перевозить его непосредственно на большие суда в порту.

В свою очередь, Кубраков подчеркнул, что цель удвоения мощностей должна быть достигнута в начале октября, что, по его словам, может помочь "покрыть хотя бы 50% экспорта" Украины.

Напомним

Согласно тексту Делийской декларации, лидеры G20 призвали к полной реализации Стамбульских соглашений для безопасного экспорта зерна из Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу того, что задержка с экспортом зерна из Украины может привести к голоду и политической нестабильности во многих странах, особенно в Африке.