Накануне Генассамблеи ООН у Зеленского призвали исключить Россию из Совбеза

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Необходимо обновить состав Совета Безопасности ООН и лишить Россию права вето. Такое мнение накануне Генассамблеи ООН, которая состоится на следующей неделе, высказал советник председателя ОП Михаил Подоляк, пишет УНН.

По его мнению, перезагрузка Совбеза ООН необходима, чтобы для него было восстановлено доверие.

“Перезагрузка Совета безопасности ООН является первым шагом к восстановлению репутации глобальных институтов, восстановлению стабильности и укреплению порядка безопасности. Нынешний состав органа и аккредитованных „глобальных игроков“ давно не соответствует текущему положению дел в современном мире, а инструмент непостоянного членства не в состоянии исправить эту ситуацию. Многие региональные игроки претендуют на мировое признание, и для этого у них есть свои причины”, — написал Подоляк в соцсети “Х” (Twitter).

Добавил, что россию необходимо лишить влияния на Совбез.

"Кроме того, по крайней мере одна страна Россия занимает свое место незаконно, активно торгуя правом вето и инвестируя в подрыв международного права. Генеральная Ассамблея ООН является идеальным местом и временем для действий. Пришло время лишить Москву права вето, обновить Совет безопасности и восстановить доверие к ООН".

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