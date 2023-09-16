Армянский олигарх попал на радар "Миротворца" за поддержку войну Путина в Украине
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинские спецслужбы начали разоблачать пророссийских армянских сепаратистов Кавказа. Большое секретное досье, которое стало результатом сбора сведений разведкой относительно пропутинской верхушки Карабаха, теперь может стать достоянием общественности. В поле зрения — лидеры региона: экс-президент и олигарх, бывший министр, пишет 5 канал.
Бывший “глава правительства” Варданян, занимавший эту должность при поддержке местного прокремлевского ставленника Араика Арутюняна, внесен в украинскую базу пособников российской агрессии “Миротворец” как “лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО”. Источник информации — санкционные списки НАПК.
Араик Арутюнян, “экс-президент” армянского сепаратистского анклава в азербайджанском Карабахе, тоже внесен в “Миротворца”. Его обвиняют в “покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины”, также он является “сторонником русско-фашистских захватчиков и террористов” и является “соучастником преступлений российских властей против Украины и ее граждан”.
Отмечается, что “пропутинский псевдопрезидент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики... одним из первых в феврале прошлого 2022г. обратился к Путину с приветствием “признания независимости” созданных Россией террористических организаций “ЛНР/ДНР”. Он открыто поддерживал все захватнические планы Путина и агрессивный курс внешней политики России. В 2023 по указанию Кремля он добился избрания на свою прежнюю должность такую же марионетку Самвела Шахраманяна.
Как раз во время “выборов” преемника Арутюняна на должность “президента” его экс-соратник обнародовал компромат на своего бывшего босса. Выяснилось, что экс-глава Арутюняна тратил из бюджета сепаратистского анклава миллионы на содержание своей ереванской любовницы. Откровения чиновника произвели в армяноязычных пабликах эффект бомбы.
Показательно, что распространение этих фактов началось через 1,5 часа после официального осуждения МИД Украины “выборов” протеже Арутюняна в качестве нового “президента”. Киев четко дал понять всем прокси Кремля на территории бывшего СССР, что их тайны не секрет для спецслужб Украины. В разведке также добавили: объявленные сведения о сепаратистах — лишь мизерная часть большого досье, которое может быть раскрыто в любой момент, в том числе в международных СМИ.
После первичной огласки достоверность компромата на армянских сепаратистов в Карабахе публично подтвердил представитель армянской диаспорской организации Mouvement Arménien.