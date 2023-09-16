Более 80 мировых оборонных компаний подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий - Зеленский

КИЕВ. 16 сентября. УНН. 86 компаний, которые занимаются производством вооружения, из более чем 20 стран мира уже подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий. Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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“Интерес к Форуму очень высок. И это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок. Уже 86 ведущих оборонных компаний мира — а это 21 страна — подтвердили свое участие в Форуме”, — отметил Зеленский.

Подтвердил, что, как планируется, мероприятие состоится уже этой осенью. Однако, пока что не уточнил конкретную дату.

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