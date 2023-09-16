В Германии раскритиковали решение Польши, Венгрии и Словакии об очередном запрете на импорт украинского зерна

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал решение правительств Польши, Венгрии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна. Об этом сообщает Немецкое радио, пишет УНН.

По его словам, решение Еврокомиссии, о снятии ограничений на импорт украинского зерна было правильным. И этот подход должен распространяться на все 27 стран-членов Европейского Союза.

“Остальное играет на руку президенту России Путину и ставит под сомнение основные принципы внутреннего рынка”, — добавил Оздемир.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер’премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна.

Словакия и Венгрия заявили, что продолжат запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии.