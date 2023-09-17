Украинские военные продвигаются на 200-300 метров ежедневно - адмирал НАТО

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В НАТО заявили, что украинские военные во время контрнаступления оттесняют российские войска на 200-300 метров ежедневно. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр, добавив, что Силы обороны не продвигаются быстрее из-за большого количества российских мин, передает УНН со ссылкой на DW.

Бауэр отметил, что войска Украины продвигаются на 200-300 метров ежедневно.

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"Украинцы платят за это высокую цену - много погибших и раненых", - заявил в Бауэр на ежегодной конференции Военного комитета Альянса в Осло.

Причиной того, что наступление не продвигается быстрее, является, по его словам, огромное количество российских мин.

"Там есть километровые поля с пятью-шестью взрывными устройствами на квадратный метр", - пояснил адмирал.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на критику относительно медленного контрнаступления заявлял, что контрнаступление украинских войск продолжается, но его темпы зависят от многих факторов, в том числе от минирования россиянами больших территорий и поставок оружия Украине, которое до сих пор еще в пути.



Генерал-майор, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинское контрнаступление будет продолжаться и при ухудшении погодных условий осенью, несмотря на то, что воевать станет труднее.