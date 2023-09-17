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Генерал Милли считает, что поставка рф оружия из КНДР не будет иметь большого значения на фронте

Генерал Милли считает, что поставка рф оружия из КНДР не будет иметь большого значения на фронте

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки россией артиллерийских боеприпасов для войны против Украины, но это вряд ли будет иметь большое значение. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Милли заявил, что недавняя встреча в россии между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором владимиром путиным, вероятно, приведет к тому, что Северная Корея предоставит москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен. Но он сказал, что пока неясно, сколько и как скоро.

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«Будет ли это иметь огромную разницу? Я скептически отношусь к этому», — сказал Милли.

Он добавил, что не хочет слишком преуменьшать роль военной помощь со стороны Северной Кореи, однако сомневается, «что она будет иметь решающее значение».

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что россия уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи.

Соединенные Штаты обеспокоены переговорами КНДР и россии и призывают Северную Корею избежать поддержки войны в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, КНДР, война, боеприпасы
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