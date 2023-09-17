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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Численность войск рф на границе с Норвегией сократилась до 20% от количества, размещавшегося там до вторжения в Украину

Численность войск рф на границе с Норвегией сократилась до 20% от количества, размещавшегося там до вторжения в Украину

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Глава вооруженных сил Норвегии генерала Эйрик Кристофферсена сообщил, что численность российских войск на границе с его страной сократилась до 20% от того количества, что дислоцировалось та ранее. Об этом он заявил, выступая после встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Осло, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Норвегия имеет общую границу с Россией в Заполярье, на Кольском полуострове.

По словам генерала, численность российских войск, размещенных в Арктике, вблизи Норвегии, составляет «20% или менее» от той численности, что была до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Кристофферсен сказал, что президент россии владимир путин «очень хорошо знает», что НАТО не представляет угрозы для рф.

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«На нашей границе, на российской границе, осталось, может быть, 20% или меньше (российских – ред.) сил, чем было до 24 февраля 2022 года, – заявил Кристофферсен на пресс-конференции, – если бы путин считал, что мы угрожаем россии, он бы не перебрасывал свои войска в Украину, чтобы вести там войну».

По словам председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, эта модель поведения россии применима и к тому, как она относится к соседней Финляндии после ее вступления в НАТО в апреле.

Финляндию и россию разделяет граница протяженностью 1300 километров, причем численность российских войск на этой границе, как и в Норвегии, сейчас ниже довоенной.

«Россия знает, что НАТО не представляет угрозы, потому что мы не собираемся на них нападать. В противном случае они бы совершенно иначе отреагировали на вступление Финляндии в НАТО», – сказал Бауэр на конференции.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Норвегия
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