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Умер экс-глава Херсонской ОГА Лагута, получивший подозрение от СБУ

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута умер в ночь на 17 сентября в одной из киевских больниц. В феврале СБУ сообщила ему о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОГА) и местное издание «Мост».

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«Безвременно ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута», - говорится в сообщении.

По информации от источников МОСТа в окружении Геннадия Лагуты, он умер сегодня ночью в одной из киевских больниц.

Дополнение

В феврале 2023 года бывший глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута получил подозрение. По данным СБУ, в частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

Геннадий Лагута был назначен председателем Херсонской ОГА 27 октября 2021 года. 9 июля 2022 года Лагуту уволили с занимаемой должности.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Херсон и Херсонская область
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