В Болгарии фермеры анонсировали на завтра "блокаду" из-за импорта украинского зерна. Премьер отреагировал

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В понедельник, 18 сентября, фермеры планируют начать «блокады по всей стране», из-за отказа страны запрещать импорт зерна из Украины. В ответ на это премьер-министр Болгарии Николай Денков сравнил их с «террористами». Об этом сообщает БНР, пишет УНН.

Детали

На завтра болгарские фермеры анонсировали «блокады по всей стране» включая пограничные переходы.

Комментируя анонсированные протесты премьер-министр Болгарии заявил, что "не ведет переговоров с террористами".

Премьер-министр назвал доводы фермеров об «отсутствии поддержки» со стороны государства "абсолютно несостоятельными".

"Представители сектора не могут утверждать, что государство не заботится о нем… они не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям ввиду того, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены за европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими", - заявил Денков.

Он посоветовал производителям зерна отказаться от европейских средств, а потом запрещать украинские товары.

Напомним

Болгария поддержала возобновление украинского агроэкспорта после 15 сентября.