ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными в отношении украинского зерна - СМИ

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Европейская комиссия призвала в воскресенье Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после того, как они в одностороннем порядке заявили, что будут продолжать запрещать импорт зерна из Украины, несмотря на решение Комиссии отменить запрет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Комиссии, пишет УНН.

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"Мы знаем об объявлении некоторых государств-членов об односторонних мерах. Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали", - сказала пресс-секретарь Комиссии.

Польша, Словакия и Венгрия объявили в пятницу, что сохранят собственные ограничения на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заработала новая система, о которой мы недавно объявили», — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии, добавив, что встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС в понедельник даст возможность продолжить обсуждение этого вопроса", — сказала пресс-секретарь Комиссии.

Она также добавила, что встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС в понедельник даст возможность продолжить обсуждение этого вопроса.

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Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна.

Словакия и Венгрия заявили, что продлят запрет на импорт зерна из Украины несмотря на решение Еврокомиссии.