Сегодня Международный суд ООН начнет рассмотрение возражений рф по делу о геноциде: что известно

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня, 18 сентября, Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений рф по делу о геноциде по иску Украины, пишет УНН.

Рассмотрение возражений государства-агрессора продлится до 27 сентября.

Детали

Через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения Украина обратилась в Международный суд ООН относительно искажения страной-агрессором Конвенции о предотвращении геноцида.

Ведь россия в свое оправдание заявляла, что начала войну из-за, якобы притеснения русскоязычного населения Украины.

К поддержке украинского иска присоединились 32 государства, представители которых помогают собирать свидетельства, что именно россия своим нападением совершает геноцид украинского народа.

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В ООН, тем временем, в военных преступлениях россии против украинского народа геноцида не усматривают. Об этом недавно заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

“На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине — ред.) происходит геноцид. На данный момент мы не имеем достаточных имеющихся доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде”, — сообщил Эрик Мёсе.

По его словам, ООН исследует преступления “шаг за шагом”.

“Вы помните’помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть „потребность“ уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой”, — добавил представитель ООН.

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