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Зеленский предположил, что зимой путин начнет запугивать применением ядерного оружия по Украине

Зеленский предположил, что зимой путин начнет запугивать применением ядерного оружия по Украине

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин может начать запугивать применением ядерного оружия по Украине в период начала отопительного сезона. Он будет "искать" нестабильную ситуацию в Европе и США, чтобы информационно "подогреть" эту тему, предположил президент Владимир Зеленский в интервью СBS, передает УНН.

Детали

Глава государства высказал мнение, что путин будет пугать ядерным оружием, поскольку в его ассортименте оружия "ничего не остается".

"Он (путин, - ред.) уничтожал людей, пытал, перекрывал Черное море, запугивал, оккупировал атомную станцию, разрушил нашу Каховскую гидроэлектростанцию. Он все использовал, разные шаги, и у него не так много чем может он запугивать", - сказал Зеленский.

По его словам, президент рф "постоянно немножко подогревает" тему применения ядерного оружия. 

Цитата

"Он (путин, - ред.) будет искать эту нестабильную ситуацию в Европе и Соединенных Штатах Америки, и будет подливать информационно риски применения ядерного оружия с его стороны. Он будет запугивать. Мое видение, что он это может делать, начиная с отопительного периода. Я считаю что до зимы и зимой непосредственно он может такое делать - запугивать", - заявил Зеленский.

Напомним

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов 31 августа сообщил, что ядерное оружие из россии несколько дней назад прибыло в беларусь.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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