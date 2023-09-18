На этой неделе рада уволит Шуфрича с должности главы Комитета по вопросам свободы - нардепы

КИЕВ. 18 сентября. УНН. На этой пленарной неделе в повестке дня будет голосование за снятие с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, пишет УНН со ссылкой на народных избранников.

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"Говорят на этой неделе Рада освободит должность председателя Комитета по вопросам свободы слова которую сейчас занимает Нестор Шуфрич. Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько с прошлой сессии)", - пишет народный депутат Ярослав Железняк.

"Шуфрич - да. Будет снят. Декларации - да, будут возвращены. На этой неделе. Такая повестка дня у нас", - пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

Дополнение

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как сообщили УНН источники в СБУ, дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Сам народный депутат в зале Печерского районного суда заявил, что документ был "передан в ОБСЕ" и "касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в пределах областей Украины".

Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога. Он будет находиться под стражей до 13 ноября включительно. Он был взят под стражу в зале суда.

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