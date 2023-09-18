Новости: Политика
18 сентября 2023, 11:47 • Татьяна Краевская • 28710
Правительство уволило шестерых заместителей министра обороны
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины государственного секретаря ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что Кабмин уволил:
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Напомним
6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.
Источник: УНН
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