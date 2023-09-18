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Правительство уволило шестерых заместителей министра обороны

Правительство уволило шестерых заместителей министра обороны

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины государственного секретаря ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщил, что Кабмин уволил:

  • Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
  • Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним 

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. 

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Кабмин, увольнение
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