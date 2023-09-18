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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках по энергосистеме Украины зимой

"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках по энергосистеме Украины зимой

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина работает над кампанией по сдерживанию и возмездию, чтобы противодействовать возможным атакам российскими оккупантами по энергетической системе осенью и зимой. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Economist, передает УНН.

Цитата

"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", - подчеркнул Буданов.

Детали

По его словам, ГУР работает над ограниченной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов россии по украинской инфраструктуре.

В то же время Буданов отверг предположение о том, что атаки по территории россии могут угрожать эскалацией войны или "выдать" Украину как "агрессора". Начальник разведки пояснил, что Украина не нарушает правил войны, а в россии не зафиксировано жертв среди гражданского населения.

"Никто не верит, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии", - отметил он.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по территории РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, беспилотники, атака, разведка
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