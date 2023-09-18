Власти Грузии заявили, что в стране якобы готовят "Евромайдан": обвиняют Саакашвили и даже украинскую разведку

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Служба государственной безопасности Грузии предупредила о планах группы лиц, в которую входит, по их мнению, Михеил Саакашвили и представители украинской разведки, которые хотят насильственно сменить власть в стране на фоне публикации отчетов Еврокомиссии. Отмечается, что якобы заговорщики планируют распространять искусственно созданный образ власти как пророссийской, чтобы вызвать протесты, передает УНН со ссылкой на заявление Служба государственной безопасности Грузии.

Цитата

“В интересах государственной безопасности и мирного сосуществования граждан сообщаем, что согласно информации, полученной в рамках расследования, которое продолжается Службой государственной охраны, определенная группа лиц, действовавшая на территории Грузии и за ее пределами планируют организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре-декабре этого года, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных процессов выбран октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что заговорщики, которые готовятся к государственному перевороту, рассчитывают на то, что обнародованный вывод будет негативным для власти. С помощью информационных сетей они планируют распространять искусственно созданный образ власти как пророссийской. Это, по их мнению, приведет к тому, что люди будут недовольны властью и начнут протестовать.

“Одним из авторов этого плана является заместитель министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а в настоящее время заместитель начальника военной разведки Украины Джорджи Лортатипанидзе и лица грузинского происхождения под его подчинением. Среди них бывший член Управления третьего президента Михаил Батурин, а также член близкого окружения Саакашвили, командующий Мамука Мамулашвили, командующий "Грузинского легиона" в Украине. Следует подчеркнуть, что этот план планируется при координации и финансовой поддержке иностранных государств”, - отметили в Службе государственной безопасности Грузии.

Отмечается, что организаторы провокаций не впервые планируют их против Грузии. В прошлом их удалось предотвратить благодаря эффективной деятельности правоохранительных органов. Однако в нынешней сложной геополитической ситуации эти провокации представляют гораздо больший риск для безопасности страны, жизни, благополучия и здоровья граждан.

“С целью нейтрализации этих рисков Служба государственной безопасности в координации с другими компетентными органами принимает все необходимые профилактические меры. Также для получения дополнительной оперативной информации Служба обращается в соответствующие органы стран-партнеров по данному вопросу”, - сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

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