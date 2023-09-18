Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в работе платформы по украинскому зерну: причина

КИЕВ. 18 сентября. УНН. После заявления Украины о намерении подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, эти три страны ЕС не будут участвовать в работе платформы по украинскому зерну. Об этом сообщил PAP источник в ЕС, передает УНН.

Сообщается, что в работе платформы приняли участие представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Европейской Комиссии и Украины. Заседания проходили в Брюсселе.

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"Польша, Венгрия и Словакия выходят из работы платформы из-за процедурной осмотрительности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в процедуре ВТО", - сообщил источник в ЕС.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, отвечая на вопрос об этом сообщении, сказал, что Польша будет обсуждать вопросы, касающиеся будущего Совместной аграрной политики между 27 странами ЕС на заседании Совета.

Дополнение

Украина начинает процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за запрета на ввоз зерна.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Среди тем разговора будет запрет на импорт украинского зерна.

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