В МИД отвергли заявление Грузии о причастности Украины к подготовке у них "госпереворота"

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В МИД заявили, что информация представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии, не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

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“Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии.

Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы”, — написал Николенко в Facebook.

Он подчеркнул, что украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не не планирует вмешиваться в внутренние дела Грузии.

Контекст

Власти Грузии заявили, что в стране якобы готовят “Евромайдан”, обвиняют Саакашвили и украинскую разведку.