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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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В МИД отвергли заявление Грузии о причастности Украины к подготовке у них "госпереворота"

В МИД отвергли заявление Грузии о причастности Украины к подготовке у них "госпереворота"

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В МИД заявили, что информация представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии, не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

“Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии.

Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы”, — написал Николенко в Facebook.

Он подчеркнул, что украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не не планирует вмешиваться в внутренние дела Грузии.

Контекст

Власти Грузии заявили, что в стране якобы готовят “Евромайдан”, обвиняют Саакашвили и украинскую разведку.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Грузия
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