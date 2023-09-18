Бербок назвала Си диктатором. Китай вызвал посла Германии "на ковер"

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Посла Германии вызвали в МИД Китая из-за, того что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпиня диктатором. Об этом сообщает SPIEGEL со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел, передает УНН.

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“Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвана в МИД Китая в воскресенье. Это произошло после того, как Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News”, — говориться в сообщении.

Отмечается, что в интервью она назвала Си диктатором.

Китай отреагировал с большим возмущением

“Заявления Бербок были “чрезвычайно абсурдными, серьёзным нарушением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией”, — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Дополнение

В интервью американской телекомпании Fox News Бербок недавно назвал лидера китайского государства и партии Си Цзиньпина диктатором.

“Если путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си Цзиньпин, как президент Китая? Вот почему Украина должна выиграть эту войну”, — сказала Бербок.

Президент США Джо Байден в четверг назвал Китай “бомбой замедленного действия” из-за его экономических проблем и отметил, что страна переживает эти проблемы из-за слабого роста экономики.