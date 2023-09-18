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Президент Бразилии планирует встретится с Зеленским в Нью-Йорке - Reuters

Президент Бразилии планирует встретится с Зеленским в Нью-Йорке - Reuters

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на два источника в правительстве Бразилии, передает УНН.

Цитата

«Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что Бразилия и президент Лула да Силва могли бы помочь в реализации одного из пунктов Украинской формулы мира.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Бразилия
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