СБУ проводит повторные обыски дома у Шуфрича

КИЕВ. 18 сентября. УНН. СБУ сейчас проводит повторный обыск в доме нардепа Нестора Шуфрича. Об этом журналисту УНН сообщил авокат нардепа Александр Тананакин.

Детали

На вопрос, действительно ли сейчас в доме Шуфрича сотрудники СБУ проводят повторный обыск, Тананакин ответил: "Да, проводят".

Дополнение

Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.