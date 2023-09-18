Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,96 -0,2779 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2850

Чтобы не было блэкаута: в Раде предлагают заключенным в колониях вырабатывать энергию на велогенарационных установках

Чтобы не было блэкаута: в Раде предлагают заключенным в колониях вырабатывать энергию на велогенарационных установках

КИЕВ.18 сентября. УНН. Народный депутат от «Слуги народа» Сергей Гривко предлагает мотивировать 50 тысяч заключенных в Украине на досрочное освобождение. Для этого им нужно будет производить электроэнергию через велогенарационные установки. Соответствующий законопроект на такие новации уже зарегистрирован в Верховной Раде, сообщил нардеп на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Цитата

«В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопректов под номером 10057», —

Детали

По замыслу народного избранника, если заключенные в течение месяца будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок их заключения уменьшится на 3 дня.

Цитата

«То есть за год заключённый может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию — примерно до 8% (до 200 млн в грн)», — подсчитал Гривко.

Дополнение

Чиновник добавил, что этим законопроектом он пытается показать альтернативные возможности для наполнения энергетической системы. Он также предположил, что такие системы можно вводить не только в колониях, но и в спортивные и тренажерные залы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подготовка к блэкаутам: Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla

Источник: УНН
Теги: колония, Верховная Рада, тюрьма, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.