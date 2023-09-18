Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН

КИЕВ.18 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Прибыв в США, Зеленский уехал навестить украинских военных, проходящих лечение в Нью-Йорке.

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"Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего - поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам", - написал он.

На Генеральной Ассамблее ООН Зеленский планирует выступить с четким предложением по Уставу организации.

«Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, включая Устав ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН», — подчеркнул президент.

Также в Вашингтоне у главы государства запланированы переговоры с президентом США Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и американским бизнесом.