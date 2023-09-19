Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участие Зеленского, чего ожидать Украине

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, в США в рамках 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН начинается неделя высокого уровня, когда к различным мероприятиям приобщаются мировые лидеры, главы ведущих международных объединений и организаций, и т.д., пишет УНН.

Участие Зеленского

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк. На Генеральной Ассамблее ООН Зеленский планирует выступить с четким предложением по Уставу организации.

“Территориальная целостность государства — ключевой принцип всех базовых международных документов, включая Устав ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН”, — сообщил Зеленский.

Также в Вашингтоне у главы государства запланированы переговоры с президентом США Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и американским бизнесом.

До этого СМИ сообщали о запланированной встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Чего ожидать Украине

Накануне недели высокого уровня Западные СМИ не слишком оптимистичны в своих прогнозах. В частности, есть мнение, что Зеленский может увеличить разногласия между членами ООН на войну в Украине и ее последствия.

Так, AFP пишет, что “хотя западные государства сплотились за Украину, война вызвала глубокие разногласия, и некоторые развивающиеся страны обеспокоены миллиардами долларов, выделенных Киеву. Они считают, что эта война также влияет на бедных, повышая цены на продукты питания”.

В этом контексте непонятно, будут ли хотя бы какие-то минимальные сдвиги по восстановлению “зерновой сделки”. Его накануне сессии Генассамблеи успели обсудить госсекретарь США Блинкен и генсек ООН Гутерриш.

После августовского саммита в Саудовской Аравии, где обсуждалась украинская “формула мира”, были сообщения, что будет рассматриваться на встречах высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН.

Накануне появилась информация, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который является автором своего мирного плана по Украине, планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду.

Ранее Зеленский заявлял, что Бразилия и президент Лула да Силва могли бы помочь в реализации одного из пунктов Украинской формулы мира.

Напомним

Украина инициирует включение псевдовыборов на ВОТ в резолюцию Генассамблеи ООН.