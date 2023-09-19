Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,96 -0,2779 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4515

Во время визита в США первая леди Украины встретится с семьей Клинтон и гендиректором ВОЗ

Во время визита в США первая леди Украины встретится с семьей Клинтон и гендиректором ВОЗ

КИЕВ.19 сентября. УНН. Стала известна программа визита в США первой Леди Украины, которая вместе и президентом прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Елена Зеленская написала в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

В частности в ближайшие дни Елена Зеленская будет иметь несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН. Она расскажет об украинских детях и то, что они вынуждены переживать из-за вражеского нападения. Расскажет об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на западе.

Также — встретится с семьей Клинтон, которые поддерживают Украину.

Совместно с генеральным директором ЮНЕСКО Первая леди Украины откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, которые зафиксированы на фотографиях разбомбленных Россией памятников Украины.

Кроме того, Елена Зеленская проведет ряд важных двусторонних встреч, в частности встречу с генеральным директором ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Источник: УНН
Теги: США, визит, Нью-Йорк, Елена Зеленская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.