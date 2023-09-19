Во время визита в США первая леди Украины встретится с семьей Клинтон и гендиректором ВОЗ

КИЕВ.19 сентября. УНН. Стала известна программа визита в США первой Леди Украины, которая вместе и президентом прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Елена Зеленская написала в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

В частности в ближайшие дни Елена Зеленская будет иметь несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН. Она расскажет об украинских детях и то, что они вынуждены переживать из-за вражеского нападения. Расскажет об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на западе.

Также — встретится с семьей Клинтон, которые поддерживают Украину.

Совместно с генеральным директором ЮНЕСКО Первая леди Украины откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, которые зафиксированы на фотографиях разбомбленных Россией памятников Украины.

Кроме того, Елена Зеленская проведет ряд важных двусторонних встреч, в частности встречу с генеральным директором ВОЗ.

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