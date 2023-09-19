Зеленский посетил украинских военных, которые находятся на реабилитации в Нью-Йорке

КИЕВ.19 сентября. УНН. В рамках визита в США президент Владимир Зеленский посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию в университетской больнице Стейтен-Айленда в Нью-Йорке. Об этом сообщает Общественное, передает УНН.

Детали

В нью-йоркской больнице президент пообщался с врачами и отметил наградами воинов.

Напомним

Вечером 18 сентября президент Зеленский и первая леди прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они примут участие в Генеральной ассамблее и встретятся с руководителями разных стран и организаций.

В Вашингтоне Зеленский встретится с американским коллегой Байденом, Конгрессом, журналистами и военным руководством США.

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