Зеленский в США наградил врачей, которые занимаются реабилитацией украинских воинов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В рамках визита в США президент Владимир Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие. Глава государства наградил наградами людей, помогающих бойцам в реабилитации. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Детали

Зеленский наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени:

физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекку Гонзале;

президента и генерального директора корпорации Northwell Health Майкла Даулинга;

старшего физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Питера Леоне.

Также Владимир Зеленский вручил награду Главы государства «Золотое сердце» президенту и основателю Kind Deeds неприбыльной организации Александру Рубцову, которая помогает в протезировании и реабилитации украинских воинов.

Дополнение

В нью-йоркской больнице президент пообщался с врачами и отметил наградами воинов.

Напомним

Вечером 18 сентября президент Зеленский и первая леди прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они примут участие в Генеральной ассамблее и встретятся с руководителями разных стран и организаций.