Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,99 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7230

Зеленский в США наградил врачей, которые занимаются реабилитацией украинских воинов

Зеленский в США наградил врачей, которые занимаются реабилитацией украинских воинов

фотогалерея

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В рамках визита в США президент Владимир Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие. Глава государства наградил наградами людей, помогающих бойцам в реабилитации. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН

Детали

Зеленский наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени:

  • физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекку Гонзале;
  • президента и генерального директора корпорации Northwell Health Майкла Даулинга;
  • старшего физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Питера Леоне.

Также Владимир Зеленский вручил награду Главы государства «Золотое сердце» президенту и основателю Kind Deeds неприбыльной организации Александру Рубцову, которая помогает в протезировании и реабилитации украинских воинов.

Дополнение

В нью-йоркской больнице президент пообщался с врачами и отметил наградами воинов.

Напомним

Вечером 18 сентября президент Зеленский и первая леди прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они примут участие в Генеральной ассамблее и встретятся с руководителями разных стран и организаций.

Источник: УНН
Теги: США, врачи, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.