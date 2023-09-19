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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Боррель подтвердил, что руководители МИД ЕС проведут заседание в Киеве

Боррель подтвердил, что руководители МИД ЕС проведут заседание в Киеве

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Совет министров иностранных дел блока проведет выездное заседание в Киеве, чтобы ознакомиться с ситуацией в Украине на месте. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи руководителей МИД ЕС, передает УНН.

Детали

Он отметил, что во время встречи участники посвятили дискуссию безопасности в обсуждении двусторонних отношений с Украиной. В частности, на Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который главный дипломат Евросоюза предложил на рассмотрение министров во время неформальной встречи Совета ЕС по иностранным делам в Толедо.

Цитата

"Мы будем дальше это обсуждать. И я буду обсуждать это с нашими украинскими партнерами. Я могу сообщить, что в ближайшее время мы созываем встречу министров иностранных дел в Киеве", - отметил Боррель, однако не назвал точную дату из-за вопросов безопасности.

Напомним

Итальянское национальное информагентство ANSA сообщило, что следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам, скорее всего, состоится в Киеве в начале октября.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, встреча
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