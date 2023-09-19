Главы МИД "Большой семерки" заявили о поддержке Украины и необходимости реформирования Совбеза ООН

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министры иностранных дел "Большой семерки" и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провели встречу 18 сентября в Нью-Йорке перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УНН со ссылкой на МИД Японии.

Детали

В сегодняшней встрече в Нью-Йорке приняли участие министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов, Канады и Верховный представитель Европейского Союза. Они подтвердили свое “прочное единство в противодействии угрозам международному миру и безопасности”.

На встрече речь шла о ситуации в Украине. Министры иностранных дел “Большой семерки” согласовали координацию своих ответов на агрессию россии против Украины. Члены G7 в очередной раз подтвердили свою готовность поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется, и осудили агрессию россии против Украины.

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“Неизбирательные и преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями. россия должна вывести свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины немедленно, полностью и безоговорочно”, - говорится в сообщении.

Члены G7 подтвердили свои обязательства по предоставлению безопасности, финансовой, гуманитарной, восстановительной помощи. Как сообщается, государства будут продолжать помогать восстановлению гражданской и критически важной инфраструктуры Украины, а также поддерживать ее внутренние усилия по реформированию, особенно в сферах борьбы с коррупцией, правосудия и продвижения.

Дополнение

Дипломаты обязались сотрудничать со всеми государствами-членами ООН с целью усиления роли Организации. Они также подтвердили свою приверженность реформе Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

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