Дания предоставит Украине еще 45 танков. Из них 30 будут Leopard 1

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Дания увеличивает помощь Украине, предоставив еще 45 танков, пишет Jyllands-Posten, передает УНН.

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (V), который сейчас находится на встрече с коллегами по "Группе обороны Украины" на американской военной базе Рамштайн в Германии, заявил, что его страна предоставит еще 45 танков Украине.

Reuters со ссылкой на информационное агентство Ritzau добавляет, что в это количество войдут 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.

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