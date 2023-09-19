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Украина начала выступление в суде ООН в Гааге по делу против россии

Украина начала выступление в суде ООН в Гааге по делу против россии

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украинская сторона начала выступление в международном суде ООН в Гааге, где накануне начались публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутых российской федерацией в деле по обвинению в геноциде, пишет Reuters, информирует УНН.

Украина заявила, что россия оправдывает войну против Украины, ссылаясь на "ужасную ложь", а именно на то, что вторжение москвы имело целью остановить якобы геноцид.

Цитата

"Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде, чтобы защищать. россия ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать", - заявил судьям представитель Украины, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.

Он призвал Международный суд ООН принять решение о том, что он имеет юрисдикцию для полного рассмотрения дела, и в конце концов постановить, что россия должна выплатить репарации за вторжение под фальшивым предлогом.

"Может ли государство использовать ложные обвинения в геноциде как повод для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Когда так цинично злоупотребляют Конвенцией о геноциде, является ли суд бессильным? Ответ на эти вопросы должен быть "нет", - сказал Кориневич.

Напомним

18 сентября Международный суд ООН начал публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым российской федерацией в деле по обвинению в геноциде.

В понедельник россия призвала  суд ООН прекратить рассмотрение дела, заявив, что юридические аргументы Киева "безнадежно ошибочны".

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, Гаага, война
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