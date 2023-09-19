Украина будет судиться с СОТ из-за запрета на ввоз зерна, однако предлагает компромиссный сценарий - Шмыгаль

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт к себе определенных категорий товаров из этих стран, сообщил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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“Украина будет судиться во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Одновременно наше Правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины”, - написал премьер в Telegram.

По его словам, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, Украина планирует принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики.

В то же время, Шмыгаль отметил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. Также Украина начинает “антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года”.

“Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран”, - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что россия ежедневно атакует украинские порты и аграрные предприятия, уничтожает инфраструктуру и элеваторы. И дальнейшее блокирование украинского аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такое блокирование также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис.

“Мы еще раз призываем наших соседей отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и встать на путь конструктивного диалога, от которого на самом деле выиграют все”, - подчеркнул премьер.



Дополнение

18 сентября первый вице-прем’ер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна.

Словакия и Венгрия заявили, что продлят запрет на импорт зерна из Украины несмотря на решение Еврокомиссии.