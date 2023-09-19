Хорватия не будет импортировать украинское зерно - премьер Пленкович

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна не будет импортировать украинское зерно и не исключает запрета на такой импорт, как это сделали Польша, Венгрия и Словакия, пишет Politico, информирует УНН.

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"Позиция и желание Хорватии заключается в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, которая получает огромное количество украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что наши фермеры в беде", - цитирует Пленковича хорватская национальная телерадиокомпания HINA.

На вопрос, введет ли Хорватия запрет на ввоз украинского зерна, Пленкович не ответил. Но повторил, что хорватские порты пока способствуют прохождению украинского зерна в третьи страны.

Дополнение

Хорватия предложила использование своих морских портов Украине, после заблокирования Россией доступа к Черному морю. Неизвестно, сколько зерна было экспортировано через хорватские порты, но этот маршрут "уже пользуется популярностью", заявила ранее в этом месяце первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.





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