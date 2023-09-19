Бюджет-2024: Рада может увеличить расходы на сектор обороны более чем на 302 млрд грн

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Профильный комитет предложил Верховной Раде Украины увеличить в государственном бюджете расходы на сектор обороны и безопасности на 302.6 млрд грн. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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“Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2023 год” относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов, рег. № 10038 от 12.09.2023 года”, - сообщил Мельничук.

Проектом Закона предусматривается увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 322.5 млрд грн с целью обеспечения неотложных мер, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, и решения других первоочередных вопросов государства.

В частности, на национальную безопасность и оборону предусмотрены дополнительные расходы в сумме 302.6 млрд грн.

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