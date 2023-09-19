Зеленский призвал исключить россию из Совбеза ООН

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить россию из Совета безопасности Организации объединенных наций, сообщает Tagesschau, пишет УНН.

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Как отметил Зеленский, россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну против его страны.

В международном сообществе "все еще есть - к сожалению, но все еще есть - место для российских террористов", заявил он перед началом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает информационное агентство AP.

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Ожидалось, что министр иностранных дел россии сергей лавров также выступит с речью. На вопрос, останется ли он слушать, Зеленский ответил: "Я не знаю, как это будет, я действительно не знаю".

Напомним

Это будет первый раз, когда Зеленский лично появится на Генеральной Ассамблее ООН с момента нападения россии на Украину. В начале общих дебатов также выступят президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и канцлер Германии Олаф Шольц.