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Правительство уволило Котенко с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Правительство уволило Котенко с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Кабинет министров на своем заседании Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Цитата

“Уволен Котенко Олег Алексеевич с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах”, - написал Мельничук.

Дополнение

13 сентября Котенко сообщил, что планирует подать в отставку, после того, как вернется из командировки.

Напомним

Кабинет министров Украины передал функционал по пропавшим без вести от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ведомство будет принимать решение о создании поисковых групп (согласовав его с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными), определять порядок проведения поисковых работ, порядок эксгумации. А также проводить изъятие (эксгумацию) тел (останков) погибших (умерших) лиц и их транспортировку (эвакуацию) в государственные специализированные учреждения или места окончательного захоронения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, война, увольнение
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