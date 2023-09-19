800 грн с каждой тысячи госбюджета пойдут на оборону, поддержку ветеранов, социальные выплаты, медицину и образование - Шмыгаль

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что приоритетными направлениями расходов бюджета 2024 года будут оборона, социальная поддержка и образование. Из каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 гривен пойдут на эти нужды. Но для обеспечения обороноспособности и восстановления экономики Украина нуждается в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов, передает УНН.

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“Прямо сейчас строим фундамент финансовой устойчивости на 2024 год. Проект государственного бюджета уже в парламенте. Он имеет четкие, понятные приоритеты. Из каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 грн будет идти на оборону, поддержку ветеранов, социальные выплаты, медицину и образование”, - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что каждая гривна, которую платят граждане и бизнес в виде налогов будет направлена на безопасность и оборону Украины.

“Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов. Уже сейчас понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это программа ЕС Ukraine Facility, это помощь Соединенных Штатов, это программа МВФ и помощь других наших друзей и партнеров”, - сообщил премьер-министр.

Премьер-министр сказал, что якорем финансирования является программа сотрудничества с МВФ. И в 2024 году ожидаются транши на сумму 5,4 млрд долларов. Кроме того, Украина имеет долгосрочные программы сотрудничества с Норвегией, Японией, Канадой и другими странами.

“Уже сейчас есть видение, как можем закрыть финансирование на следующий год”, - отметил Шмыгаль.

Напомним

Профильный комитет предложил Верховной Раде Украины увеличить в государственном бюджете расходы на сектор обороны и безопасности на 302.6 млрд грн.