Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН - CNN

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где он выступит на сессии Генеральной Ассамблеи на неделе высокого уровня, сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Там он будет участвовать в ежегодном саммите и выступит перед ассамблеей во вторник, 19 сентября.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в четверг, 21 сентября. Это будет их вторая встреча за последние несколько месяцев.

Напомним

Сегодня, 19 сентября, в США в рамках 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН начинается неделя высокого уровня, когда к различным мероприятиям присоединяются мировые лидеры, главы ведущих международных объединений и организаций и тому подобное.