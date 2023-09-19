Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,99 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13215

Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН - CNN

Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН - CNN

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где он выступит на сессии Генеральной Ассамблеи на неделе высокого уровня, сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Там он будет участвовать в ежегодном саммите и выступит перед ассамблеей во вторник, 19 сентября.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в четверг, 21 сентября. Это будет их вторая встреча за последние несколько месяцев.

Напомним

Сегодня, 19 сентября, в США в рамках 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН начинается неделя высокого уровня, когда к различным мероприятиям присоединяются мировые лидеры, главы ведущих международных объединений и организаций и тому подобное. 

Источник: УНН
Теги: Генассамблея ООН, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.