Украина может запретить импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Если Польша Словакия и Венгрия не согласятся снять односторонний запрет на импорт украинской агропродукции - Украина готова вводить зеркальные или взаимные торговые ограничения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - сообщил Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского продовольствия. Однако Польша, Словакия и Венгрия – прибегли к односторонней блокаде.

"Это удар по нашей экономике, по самим принципам работы Евросоюза, по мировой продовольственной безопасности. Украина будет судиться во Всемирную торговую организацию против этих трех стран.

Одновременно Правительство Украины предлагает ЕС и странам-соседям компромисс. Украина внедрит эффективные меры контроля и верификации за экспортом 4-х групп товаров.

Мы будем предоставлять ЕС и соседям таможенные данные по экспорту определенных товаров и будем собирать данные о конечном пункте отправлений в системе электронной очереди. Наше ключевое предложение – это введение системы верификации на экспорт определенных агротоваров в 5 государств-членов ЕС. Мы обсуждаем это предложение с Еврокомиссией", - отметил Шмыгаль.

Вместе с тем, он добавил, что Украина подала формальный запрос в Польшу, Венгрию, Словакию о нарушении норм ВТО.

"...начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере", - резюмировал Премьер.

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Напомним

15 сентября 2023 года Еврокомиссия сообщила, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, искажение рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, было устранено. В связи с этим Европейская комиссия приняла решение не продолжать свое решение о запрете на ввоз товаров из Украины. Вместе с этим Еврокомиссия отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах.

В то же время 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В соответствии с этим, Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции.