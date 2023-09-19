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Увольнение Шуфрича с должности главы парламентского комитета: в Раде зарегистрирован проект постановления

Увольнение Шуфрича с должности главы парламентского комитета: в Раде зарегистрирован проект постановления

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с его первым заместителем Александром Корниенко и заместителем Еленой Кондратюк зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Цитата

“Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича – народного депутата Украины с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, делающих невозможным выполнение им своих обязанностей”, - говорится в тексте постановления №10070 зарегистрированном в Раде 19 сентября.

Напомним

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

После этого Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога. 

Источник: УНН
Теги: Нестор Шуфрич, ВРУ, комитет
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