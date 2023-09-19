Новости: Политика
19 сентября 2023, 17:56 • Тоня Туманова • 18615
Зеленский на открытии 78-й сессии Генассамблеи ООН: в ОП показали фото
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
В частности, на открытии сессии произнесли речи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент США Джозеф Байден.
Глава государства выступит с речью на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram