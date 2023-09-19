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Зеленский на открытии 78-й сессии Генассамблеи ООН: в ОП показали фото

Зеленский на открытии 78-й сессии Генассамблеи ООН: в ОП показали фото

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В частности, на открытии сессии произнесли речи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент США Джозеф Байден.

Глава государства выступит с речью на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский
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