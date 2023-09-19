В Баку заявили, что готовы встретиться с представителями населения Карабаха

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Азербайджан готов к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах. Об этом заявили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает УНН со ссылкой на Азербайджанское государственное информагентство.

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«Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. Иначе антитеррористические меры будут продолжены до конца», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе к диалогу, цель которого – «обсуждение вопросов реинтеграции». "Но они каждый раз от этого отказывались", - сказано в заявлении.

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