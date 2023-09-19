Зеленский в США встретился с президентом ЮАР: говорили о ситуации на фронте и создании зерновых хабов в Африке

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и ЮАР в продолжение своего диалога, начатого во время встречи в Киеве, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский отметил важность участия Южно-Африканской Республики в рабочих группах по Украинской формуле мира. Президенты уделили внимание подготовке к следующей встрече на уровне советников по реализации пунктов Формулы.

“Мы чрезвычайно благодарны за начало реальной работы платформы нашей Формулы мира. Посольство вашей страны в Украине и лично господин Посол участвуют в встречах по этому вопросу”, — отметил Глава Украинского государства.

Стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров стран.

Была отмечена необходимость возобновления функционирования “зернового коридора” в Черном море для обеспечения мировой продовольственной безопасности, а также создания зерновых хабов в Африке.

“Мы не ждем, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли по этим маршрутам несмотря на непростую ситуацию”, — подчеркнул Президент Украины.

Добавим

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса также обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Глава Украинского государства отдельно отметил важность ускорения процессов возвращения на родину украинских детей, незаконно депортированных в россию, а также обмена удерживаемыми людьми.

Напомним

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.