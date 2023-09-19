Зерновые хабы и сотрудничество в сфере безопасности: Зеленский встретился с президентом Кении

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Кения Уильямом Руто на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили конкретные шаги по созданию зерновых хабов в Кении и вопросы безопасности сотрудничества, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Зеленский поблагодарил Кению за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Спасибо за поддержку наших людей и нашей страны. Хочу пригласить вас и вашу команду посетить Украину в удобное время. У нас есть много тем для обсуждения. Для нас важна поддержка в такое сложное время войны. Быть сильными и слышать ваши голоса поддержки”, — сказал Президент.

Лидеры обсудили подготовку к следующей встрече по реализации Украинской формулы мира на уровне советников.

Также во время переговоров речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров государств.

“Стороны обсудили конкретные шаги по созданию зерновых хабов в Кении. Президенты подчеркнули важность стабильного обеспечения региона украинской сельскохозяйственной продукцией”, — говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал Президента Кении о функционировании альтернативного маршрута экспорта украинского зерна по Черному морю, а также о работе над созданием других экспортных путей.

“Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Кенией”, — отмечается в сообщении.

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Ранее

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и ЮАР в продолжение своего диалога, начатого во время встречи в Киеве.