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Протесты в Ереване: митингующие попытались прорваться к зданию правительства, полиция применила светошумовые гранаты

Протесты в Ереване: митингующие попытались прорваться к зданию правительства, полиция применила светошумовые гранаты

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Ереване протестуют против ситуации в Нагорном Карабахе у здания правительства и посольства рф. Полиция попыталась разогнать митингующих на площади Республики у здания правительства Армении светошумовыми гранатами. Об этом сообщают армянские телеграм каналы, пишет УНН.

Детали

Столновения с полицией начались после того, как люди собравшиеся на площади Республики у здания правительства Армении попытались пройти внутрь здания. В ответ копы применили светошумовые гранаты.

По данным местных СМИ, люди недовольны ситуацией в Нагорном Карабахе. Они скандируют лозунги против правительства Никола Пашиняна и требуют защитить армянское население региона от обстрелов, которые ведут азербайджанские военные.

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Напомним

Несколькими часами ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на обострение в Нагорном Карабахе записал видеообращение и обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Тем временем в Ереване люди начали собираться на протесты из-за нерешительности власти.

Источник: УНН
Теги: протесты, Армения, Азербайджан
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