Зеленский с трибуны ООН: рф использует цены на продовольствие как оружие

КИЕВ. 19 сентября. УНН. россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий в Украине. рф использует цены на продовольствие как оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

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«Пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует немало конвенций, ограничивающих владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия», - сказал Зеленский.

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Он отметил, что с начала полномасштабной агрессии, россия заблокировала украинские черноморские и азовские морские порты.

«Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий. россия использует цены на продовольствие как оружие. Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов», - отметил Зеленский.

Президент заявил, что тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе подрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер.

«Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера», - сказал Зеленский.

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Напомним

Представитель кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил о "фактическом прекращении" действия "зернового соглашения", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении россии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что, несмотря на российское заявление относительно зернового коридора, считает, что президент россии владимир путин хочет продолжения соглашения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ООН, Турции и Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить функционирование "зерновой сделки" при условии наличия политической воли.

Украина рассматривает новый маршрут для экспорта продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Румынии и Болгарии.