Спросите пригожина, стоит ли доверять путину: Зеленский призвал мир не заключать теневые сделки с рф

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина знает о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами по войне, однако злу, которым является россия нельзя доверять. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

Детали

“В прошлом году я представил Украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что формула не только об Украине.

“Более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами. Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас — всех, кто не терпит никакой агрессии, — к совместной подготовке Саммита”, — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять.

Цитата

“Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите пригожина, стоит ли доверять обещаниям путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто”, — призвал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что единственный документ на основе которого могут происходить мирные переговоры — украинская Формула мира.